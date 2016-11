Juventus zonder Higuain tegen Sevilla

TURIJN - Juventus treedt dinsdag in het Champions League-duel met Sevilla aan zonder spits Gonzalo Higuain. De Argentijn heeft nog te veel last van de blessure aan zijn linkerdijbeen die hij opliep in het duel met Pescara afgelopen zaterdag. Coach Massimiliano Allegri kan ook niet beschikken over de langdurig geblesseerde Andrea Barzagli, Marko Pjaca, Paulo Dybala en Medhi Benatia.

Door ANP - 21-11-2016, 15:38 (Update 21-11-2016, 15:38)

Allegri heeft Moise Kean opgenomen in zijn selectie voor de wedstrijd in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla. De jonge aanvaller kan dinsdag als eerste speler die in 2000 is geboren zijn opwachting maken in de Champions League.

Juventus heeft nog één zege nodig om zeker te zijn van de volgende ronde. Sevilla heeft genoeg aan een punt.