Chapecoense ontvangt Zuid-Amerikaanse beker

ANP Chapecoense ontvangt Zuid-Amerikaanse beker

ASUNCION - Ruim drie weken na de rampzalige vliegtuigcrash in Colombia, waarbij een groot deel van de de selectie om het leven kwam, heeft Chapecoense de Copa Sudamericana ontvangen. De nieuwe voorzitter Plinio David de Nes van de Braziliaanse club kreeg tijdens de loting voor de Zuid-Amerikaanse bekertoernooien in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion de trofee.

Door ANP - 22-12-2016, 17:43 (Update 22-12-2016, 17:43)

Het vliegtuig met daarin de selectie van Chapecoense stortte eind november neer toen de club op weg was naar Colombia voor de finale van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League. Tegenstander Atlético Nacional stelde direct voor de beker toe te kennen aan de zwaar getroffen Braziliaanse club. De Zuid-Amerikaanse federatie Conmebol willigde dat verzoek een paar dagen later in en riep Chapecoense uit tot winnaar van het toernooi. Slechts drie spelers overleefden de crash.

Voorzitter Plinio David de Nes, de opvolger van Sandro Pallaoro die ook overleed bij de vliegramp, nam de trofee samen met zijn collega van Atlético Nacional in ontvangst.