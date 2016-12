Ajax oefent in januari tegen RB Leipzig

ANP Ajax oefent in januari tegen RB Leipzig

LEIPZIG - Ajax speelt ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft een oefenwedstrijd tegen RB Leipzig. Het duel is zaterdag 7 januari in het Portugese Albufeira. Ajax verblijft van 2 tot en met 8 januari in het plaatsje Alcantarilha.

Door ANP - 23-12-2016, 10:06 (Update 23-12-2016, 10:06)

RB Leipzig is de huidige nummer twee uit de Duitse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Ralph Hasenhüttl verloor woensdag de topper tegen Bayern München met 3-0, en begint de tweede seizoenshelft in januari met drie punten achterstand op de recordkampioen.