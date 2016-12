Janmaat valt al in eerste minuut uit

WATFORD - De thuiswedstrijd van Watford tegen Crystal Palace duurde maandag erg kort voor Daryl Janmaat. De Nederlandse verdediger maakte na achttien seconden spelen, in duel met Wilfried Zaha, een sliding op de bal. Janmaat raakte daarbij geblesseerd aan de lies en verliet het veld even later per brancard.

Door ANP - 26-12-2016, 13:55 (Update 26-12-2016, 13:55)

De blessure is een nieuwe tegenvaller voor Janmaat, die in september een schouderblessure opliep en ruim twee maanden aan de kant stond. Naast Janmaat begon ook oud-PSV'er Nordin Amrabat maandag in de basis bij Watford.

Bij Crystal Palace zit Sam Allardyce, die onlangs al snel werd ontslagen als bondscoach van Engeland, voor het eerst op de bank.