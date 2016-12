Crystal Palace gelijk bij debuut Allardyce

ANP Crystal Palace gelijk bij debuut Allardyce

WATFORD - Crystal Palace heeft bij het debuut van trainer Sam Allardyce een punt gepakt. Bij Watford leek een overwinning aanstaande, maar Troy Deeney benutte twintig minuten voor tijd een strafschop voor de thuisclub en maakte zo gelijk: 1-1.

Door ANP - 26-12-2016, 15:36 (Update 26-12-2016, 15:36)

In de eerste helft had Crystal Palace afstand kunnen nemen. Yohan Cabaye opende in de 26e minuut de score (0-1), en Christian Benteke kreeg tien minuten later een grote kans de voorsprong te verdubbelen. De Belgische spits schoot de strafschop slecht in en gaf oud-PSV'er Heurelho Gomes de kans de bal te stoppen.

Daryl Janmaat maakte al die momenten al niet meer mee. De Nederlandse verdediger van Watford raakte bij zijn eerste actie, na achttien seconden, geblesseerd aan zijn lies en moest het veld per brancard verlaten.

Watford (met Nordin Amrabat als basisspeler) oogde lang machteloos in de tweede helft, maar kreeg wat hulp. Na een duwfout in het zestienmetergebied, kreeg ook de ploeg van trainer Walter Mazzarri een strafschop. Deeney schoot de bal hard door het midden in het doel.