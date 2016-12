Treffer Blind helpt Manchester United op weg

MANCHESTER - Manchester United heeft maandag met de nodige moeite gewonnen van Sunderland: 3-1. De ploeg van manager José Mourinho was kort voor rust op voorsprong gekomen dankzij een doelpunt van Daley Blind, maar liep pas in de slotfase weg bij de degradatiekandidaat.

26-12-2016

De Nederlandse international schoot in de 39e minuut raak op aangeven van Zlatan Ibrahimovic. De Zweed zelf besliste het duel met een doelpunt in de 82e minuut, zijn twaalfde van het seizoen in de Premier League. De ingevallen Henrikh Mkhitaryan maakte er nog 3-0 van. Fabio Borini deed in de slotminuut nog iets terug namens de gasten: 3-1.

Blind had vroeg in het duel geel ontvangen voor 75.000 toeschouwers op Old Trafford. Manchester United blijft door de overwinning zesde.