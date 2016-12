Manchester City wint in Hull: 0-3

HULL - Manchester City is voorlopig de nummer twee in de Engelse Premier League. De ploeg van coach Pep Guardiola won maandag bij hekkensluiter Hull City met 3-0. Het was een zwaarbevochten zege. Yaya Touré benutte in de 72e minuut een strafschop nadat Raheem Sterling door Andrew Robertson ongelukkig was gevloerd in het zestienmetergebied. Zes minuten later besliste invaller Kelechi Iheanacho het duel, op aangeven van David Silva. In blessuretijd verdween de bal via Hull-verdediger Curtis Davies in het eigen doel.

Manchester City kwam door de zege op 39 punten, zeven minder dan koploper Chelsea. Liverpool, dat dinsdag nog tegen Stoke City speelt, heeft er eentje minder, net als Arsenal.