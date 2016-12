Van Rhijn scoort al weer voor winnend Brugge

WAREGEM - Met zijn derde doelpunt van het seizoen heeft Ricardo van Rhijn er maandag mede voor gezorgd dat Club Brugge de koppositie behoudt in de hoogste klasse van het Belgische voetbal. De oud-Ajacied bracht zijn ploeg tegen Mouscron-Péruwelz met een rake vrije trap na ruim een uur op gelijke hoogte en was niet veel later verantwoordelijk voor de assist bij de winnende treffer van Jelle Vossen: 2-1.

Door ANP - 26-12-2016, 22:40 (Update 26-12-2016, 22:40)

De titelverdediger en koploper was nog gaan rusten met een 1-0-achterstand tegen de hekkensluiter door een doelpunt na acht minuten van Aristote Nkaka. Ruud Vormer en Stefano Denswil waren de andere twee Nederlanders bij de thuisploeg, die door de zege op 43 punten kwam. Anderlecht, dat met 2-0 won bij Charleroi, volgt met 41 punten. Lukasz Teodorczyk maakte de eerste treffer voor de ploeg uit Brussel, zijn zestiende al dit seizoen. Frank Acheampong besliste het duel vijf minuten voor tijd.

Zulte Waregem zakte naar de derde plaats door een 0-0-gelijkspel tegen KV Mechelen. De ploeg heeft 40 punten.