ANP Simeone en Santos beste trainers van 2016

MADRID - Diego Simeone en Fernando Santos zijn de beste voetbaltrainers van 2016. Althans, dat is de conclusie van de internationale federatie voor voetbalgeschiedenis en -statistieken IFFHS. Die organisatie wijst ieder jaar op basis van statistieken onder meer de beste keeper, beste scheidsrechter en beste trainer aan.

Door ANP - 27-12-2016, 22:52 (Update 27-12-2016, 22:52)

Simeone kwam als winnaar naar voren in de categorie clubtrainer, Santos bij de bondscoaches. De Portugees leidde zijn land in de zomer naar de Europese titel. Simeone greep met Atlético Madrid naast de prijzen. De 'tweede' club van Madrid bereikte wel de finale van de Champions League, waarin stadgenoot Real via strafschoppen te sterk was. In de Spaanse competitie eindigde Atlético als derde, kort achter Barcelona en Real Madrid.

Simeone kreeg de voorkeur boven Zinedine Zidane, de trainer van Real Madrid, en Claudio Ranieri die met Leicester City de Engelse titel pakte. De wereldvoetbalbond FIFA wijst op 9 januari ook de beste trainer van 2016 aan. Zidane, Santos en Ranieri zijn de drie overgebleven kandidaten.