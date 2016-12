Klopp hoopt dat Guardiola niets heeft gezien

LIVERPOOL - Jürgen Klopp hoopt dat de beveiliging op Anfield dinsdag even niet zo scherp was toen Pep Guardiola zijn stoeltje zocht op de tribune. De manager van Manchester City kwam 'live' bekijken hoe Liverpool, de ploeg van Klopp, het zou vergaan in de thuiswedstrijd tegen Stoke City. Op oudejaarsavond sluiten Liverpool en Manchester City het kalenderjaar af met een onderlinge kraker op Anfield.

Door ANP - 27-12-2016, 23:49 (Update 27-12-2016, 23:49)

,,Volgens mij bekijkt Pep zijn aanstaande tegenstander slechts sporadisch in het stadion, dus dat betekent wel dat er een speciale wedstrijd aankomt'', zei Klopp, wiens elftal na een moeizame start weinig problemen kende met Stoke City (4-1). ,,Ik ging vroeger vaak naar de stadions, maar tegenwoordig is dat niet zo makkelijk meer. Je bent drukker met handtekeningen uitdelen dan met voetbal kijken. Misschien heeft Pep wel niets gezien! Hopelijk was onze beveiliging niet scherp en moest Pep aan iedereen zijn handtekening geven.''

Liverpool staat na achttien wedstrijden tweede in de Premier League, zes punten achter Chelsea. De ploeg van Klopp heeft één punt meer dan Manchester City.