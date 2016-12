Helm tegen hitte voor bouwers stadions Qatar

ANP Helm tegen hitte voor bouwers stadions Qatar

DOHA - Bouwers van de stadions waar in 2022 het wereldkampioenschap voetbal in Qatar plaatsvindt, krijgen een speciale helm. In die helm is een ventilatiesysteem aangebracht die koude lucht verspreidt over het gezicht, meldden organisatoren van het WK donderdag. De hoofdbeschermers zijn ontworpen door wetenschappers van de universiteit van Qatar.

Door ANP - 29-12-2016, 14:05 (Update 29-12-2016, 14:05)

De temperatuur kan in de zomer in Qatar oplopen tot 50 graden. In mei overleed een werknemer uit India aan een hartaanval tijdens bouwwerkzaamheden. En vorige maand werd een Nepalees bij een van de stadions door een vrachtwagen overreden. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden al honderden doden zijn gevallen bij de bouwprojecten voor het WK.

Als antwoord op de kritiek presenteerden de organisatoren donderdag de speciale helm. Op die manier zou het ook verantwoord zijn om in de zomer door te werken. Door het ventilatiesysteem wordt de lichaamstemperatuur met maximaal 10 graden teruggebracht. Een helm werkt voor een periode van vier uur.