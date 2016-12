Börven naar tweede elftal FC Twente

ANP Börven naar tweede elftal FC Twente

ENSCHEDE - Voor Torgeir Börven is voorlopig geen plaats in de selectie van het eerste elftal van FC Twente. De 25-jarige Noor was de eerste seizoenshelft uitgeleend aan SK Brann uit Bergen. Bij terugkeer in Enschede kreeg de aanvaller te horen dat hij niet meegaat op trainingskamp, en dat hij voorlopig aan moet sluiten bij Jong FC Twente.

Door ANP - 29-12-2016, 14:07 (Update 29-12-2016, 14:07)

Börven kwam in 2014 naar Enschede, maar kon niet rekenen op een basisplaats. Omdat hij met zijn salaris wel op de begroting drukte van club, wilde Twente hem graag verhuren.

De speler kwam ruim twee jaar geleden over van Valerenga en speelde eerder ook voor Odd. In het eerste elftal van Twente kwam Börven in twee jaar tot 39 optredens en vier doelpunten.