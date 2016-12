Sunderland is doelman Pickford lang kwijt

SUNDERLAND - Sunderland kan in de maanden januari en februari geen beroep doen op Jordan Pickford. De doelman van de Engelse voetbalclub staat naar verwachting minimaal acht weken aan de kant wegens een knieblessure.

Door ANP - 29-12-2016, 15:15 (Update 29-12-2016, 15:15)

De 22-jarige Pickford, die in oktober deel uitmaakte van de Engelse selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië, liep de blessure maandag op in het met 3-1 verloren uitduel met Manchester United. De keeper speelde de wedstrijd wel uit. Later bleek pas de ernst van zijn knieblessure.

Vito Mannone is de tweede doelman bij Sunderland en staat zondag in de competitiewedstrijd tegen Burnley voor het eerst onder de lat.