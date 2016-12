'Ronaldo slaat megabod uit China af'

ANP 'Ronaldo slaat megabod uit China af'

MADRID - Cristiano Ronaldo is voorlopig niet van plan andere topvoetballers te volgen richting de Chinese competitie. Volgens zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft de Portugese sterspeler van Real Madrid recent een megabod geweigerd.

Door ANP - 30-12-2016, 7:26 (Update 30-12-2016, 7:26)

Bij Real Madrid is volgens Mendes een bod binnengekomen van 300 miljoen euro voor de aanvaller. Ronaldo zou zelf 100 miljoen euro per jaar kunnen verdienen bij een Chinese club, die niet bij naam wordt genoemd. ,,Geld is niet alles'', aldus Mendes. ,,Real Madrid is zijn leven. Cristiano is blij en tevreden bij Real Madrid en wil niet naar China.''