ANP Mourinho wil Depay in Manchester houden

MANCHESTER - José Mourinho wil Memphis Depay niet kwijt. De Nederlandse vleugelspits komt dit seizoen slechts sporadisch in actie bij Manchester United, maar toch ziet zijn Portugese trainer niets in een verhuur of verkoop. Mourinho zei vrijdag dat alleen reservekeeper Sam Johnstone in aanmerking komt voor een tijdelijk vertrek.

Door ANP - 30-12-2016, 17:22 (Update 30-12-2016, 17:22)

De 23-jarige Johnstone is de derde doelman bij ManUnited, achter David de Gea en Sergio Romero. De Engelsman mag het komende halfjaar elders ervaring opdoen. ,,Hij is de enige die ik toestemming geef om zich te laten verhuren. Verder wil ik niemand kwijt'', aldus Mourinho. ,,Het bestuur staat volledig achter me.''

Ronald Koeman gaf onlangs aan dat hij de 22-jarige Depay graag naar Everton wil halen. Ook FC Porto heeft interesse in de oud-PSV'er. Mourinho wil eigenlijk niet meewerken, maar laat de deur wel op een kier staan. ,,Als een speler écht weg wil, mogen we dat niet tegenhouden. Mits er wel aan onze voorwaarden wordt voldaan. En tot nu toe hebben we geen enkel bod gehad dat we kunnen accepteren.''