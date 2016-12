'Prandelli zocht naar excuus om te vertrekken'

ANP 'Prandelli zocht naar excuus om te vertrekken'

VALENCIA - Anil Murthy, bestuursvoorzitter van Valencia, heeft zaterdag hard uitgehaald naar Cesare Prandelli. De Italiaanse trainer verliet de Spaanse club vrijdag na 91 dagen. Prandelli deed dat naar eigen zeggen omdat hij zijn selectie, zoals hem was beloofd, in de transferperiode toch niet met vijf versterkingen mocht aanvullen.

Door ANP - 31-12-2016, 13:23 (Update 31-12-2016, 13:23)

Murthy kwam zaterdag tijdens een persconferentie met een andere lezing. ,,Prandelli had ons geen oplossingen te bieden. Hij heeft ons gezegd dat deze uitdaging toch niets voor hem is. Kortom: hij wilde ons verlaten en zocht naar een excuus, een aanleiding, om dat te kunnen doen. Hij heeft maar zes punten behaald in drie wedstrijden. Daar zijn geen excuses voor'', aldus Murthy. Om te vervolgen met: ,,Nog geen 24 uur geleden heb ik met Prandelli gesproken over transfers. Ik ben daarom verbaasd dat hij al voor het ingaan van de transferperiode is vertrokken.''

Prandelli was na Nuno, Gary Neville en Pako Ayestarán al de vierde trainer in een jaar tijd bij Valencia, dat met twaalf punten in de degradatiezone staat.