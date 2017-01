AZ oefent in Spanje tegen Augsburg

ALKMAAR - AZ heeft in de Duitse club FC Augsburg een tegenstander gevonden voor een oefenwedstrijd tijdens het aankomende trainingskamp in Spanje. De twee clubs treffen elkaar zaterdag aan de Spaanse zuidkust in Marbella, maakte Augsburg zondag bekend. Voor AZ betekent dat een weerzien met Jeffrey Gouweleeuw, de verdediger die een jaar geleden naar Duitsland verhuisde.

1-1-2017

Bij Augsburg speelt ook Paul Verhaegh, die aanvoerder is van de Duitse club. De ploeg van trainer Manuel Baum staat halverwege het seizoen op de twaalfde plaats in de Bundesliga. AZ is de nummer vijf van de eredivisie. Het elftal van trainer John van den Brom hervat het seizoen op vrijdag 13 januari tegen Go Ahead Eagles.