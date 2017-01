Giroud: wondergoal met geluk

LONDEN - Olivier Giroud bekent dat er wel wat geluk kwam kijken bij zijn wonderschone doelpunt op nieuwjaarsdag voor Arsenal tegen Crystal Palace (2-0). ,,Natuurlijk was dit mijn mooiste doelpunt ooit. Maar ik had ook wel wat geluk. De bal kwam een beetje achter me en ik probeerde hem met mijn hak te raken'', vertelde de Franse spits, technisch toch niet de meest begaafde voetballer.

Door ANP - 1-1-2017, 20:22 (Update 1-1-2017, 20:22)

Giroud raakte de voorzet van Alexis Sánchez met de buitenkant van zijn linkervoet terwijl hij voorover viel. Die zogeheten 'scorpion kick', waar ooit de Colombiaanse doelman René Higuita beroemd mee werd, verdween via de onderkant van de lat in het doel. ,,Het was het enige dat ik kon doen. Ik was niet helemaal in balans, maar des te leuker dat die bal er zo mooi in vloog'', aldus Giroud, die een paar dagen eerder Henrikh Mkhitaryan van Manchester United op soortgelijke wijze had zien scoren.