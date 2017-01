Wijnaldum houdt Liverpool in spoor Chelsea

LONDEN - Met een doeltreffende kopbal heeft Georginio Wijnaldum op oudejaarsdag Liverpool in het spoor van Chelsea gehouden. De Nederlandse middenvelder maakte op Anfield al na zeven minuten het enige doelpunt in de topper tegen Manchester City: 1-0. Wijnaldum zorgde er daarmee voor dat de 'Reds' de blauwe brigade uit Londen op zes punten blijven volgen.

Door ANP - 1-1-2017, 20:26 (Update 1-1-2017, 20:26)

,,Dit was een typische Wijnaldum-goal", zei de Rotterdammer. ,,Eerst ergens komen en dan raak koppen. Het blijft geweldig om te scoren, dat went nooit. Vooral niet in een topper als tegen Manchester City."

Chelsea boekte zaterdag al de dertiende overwinning op rij in de Premier League, een evenaring van het record van Arsenal uit het seizoen 2001-2002. De dominante ploeg van manager Antonio Conte verspeelde in de thuiswedstrijd tegen Stoke City twee keer een voorsprong. Eerst bracht Bruno Martins Indi de bezoekers langszij, daarna Peter Crouch. In de laatste 25 minuten beslisten Willian en Diego Costa het duel alsnog in het voordeel van Chelsea. Bij Stoke hadden naast Martins Indi ook Erik Pieters en Ibrahim Afellay een basisplaats.

Magistraal doelpunt

Arsenal handhaafde zich op de derde plek, negen punten achter de koploper, door een zege op nieuwjaarsdag op Crystal Palace: 2-0. Olivier Giroud zorgde met een magistraal doelpunt voor het hoogtepunt op de eerste dag van 2017. Tottenham Hotspur opende het nieuwe jaar met een klinkende zege bij Watford: 1-4. Harry Kane en Dele Alli maakten beiden twee doelpunten. Vincent Janssen mocht het laatste kwartier meedoen bij de Spurs, die woensdag Chelsea ontvangen en dan hun achterstand willen terugbrengen tot zeven punten.

Manchester United keek op het eigen Old Trafford tegen Middlesbrough lang tegen een achterstand aan, maar won alsnog dankzij doelpunten in de slotfase van Anthony Martial en Paul Pogba (2-1). Daley Blind werd bij de thuisclub na een uur gewisseld, Marten de Roon speelde de hele wedstrijd bij Middlesbrough.

Virgil van Dijk verloor met Southampton van West Bromwich Albion (1-2) en werd bovendien vlak voor tijd met twee keer geel van het veld gestuurd. De verdediger ontbreekt daardoor maandag tegen Everton, de club van manager Ronald Koeman.