ANP Draxler tekent voor 4,5 jaar bij PSG

PARIJS - De Duitse middenvelder Julian Draxler heeft dinsdag zijn contract getekend bij de Franse topclub Paris Saint-Germain. De international heeft zich de komende 4,5 jaar verbonden aan de Franse kampioen, tot en met de zomer van 2021. De 23-jarige speler komt over van VfL Wolfsburg.

Door ANP - 3-1-2017, 12:10 (Update 3-1-2017, 12:10)

De transfer hing al een tijdje in de lucht. Patrick Kluivert, technisch directeur van PSG, verklapte vóór de kerstdagen al de komst van de Draxler, die in 2014 met de Duitse ploeg de wereldtitel veroverde in Brazilië. Hij voelde zich al een tijdje niet gelukkig in Wolfsburg. Draxler werd de afgelopen maanden regelmatig uitgefloten door de eigen fans.