Mönchengladbach haalt verdediger Kolodziejczak

ANP Mönchengladbach haalt verdediger Kolodziejczak

MÖNCHENGLADBACH - Borussia Mönchengladbach heeft woensdag de komst bevestigd van de Franse verdediger Timothée Kolodziejczak. De 25-jarige Kolodziejczak komt over van het Spaanse Sevilla en tekende een contract tot de zomer van 2021 bij de club uit de Bundesliga. De transfersom wordt geschat op 7,5 miljoen euro.

Door ANP - 4-1-2017, 17:21 (Update 4-1-2017, 17:21)

,,Timothée is precies de speler die we zochten; een linkspoot die zowel in het centrum als aan de linkerkant uit de voeten kan'', zei technisch directeur Max Eberl van Borussia Mönchengladbach. Kolodziejczak won met Sevilla twee keer de Europa League. Hij speelde in vrijwel alle nationale jeugdploegen van Frankrijk, maar was nog niet in beeld bij bondscoach Didier Deschamps. De verdediger overweegt op het hoogste niveau voor Polen te kiezen, het land waarvan hij ook een paspoort bezit.