ANP Dele Alli stopt zegereeks Chelsea

LONDEN - Tottenham Hotspur heeft woensdag op eigen veld een einde gemaakt aan de imponerende zegereeks van Chelsea. De thuisploeg versloeg de Londense stadgenoot verdiend met 2-0. Beide treffers kwamen op naam van de excellerende Dele Alli. In beide gevallen kwam de assist van Christian Eriksen (ex-Ajax). Vincent Janssen (ex-AZ) behoorde niet tot de selectie van de Spurs. Doelman Michel Vorm zat op de bank.

Door ANP - 4-1-2017, 23:24 (Update 4-1-2017, 23:24)

Chelsea had met een overwinning bij de Spurs een record in de Premier League veroverd met veertien opeenvolgende competitiezeges in hetzelfde seizoen. De Spurs stopten echter resoluut de lange reeks winstpartijen van de grote rivaal. De ploeg van coach Mauricio Pochettino is deze competitie voor eigen publiek nog ongeslagen.

Liverpool bleef als nummer twee op vijf punten van Chelsea. Tottenham staat derde en heeft zeven punten minder dan de koploper.