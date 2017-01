ADO Den Haag krijgt uitsluitsel van rechter

ANP ADO Den Haag krijgt uitsluitsel van rechter

DEN HAAG - ADO Den Haag hoort donderdag of grootaandeelhouder Wang Hui de club ruim 2,3 miljoen euro verschuldigd is. De rechter doet om 14.30 uur uitspraak in een kort geding dat de eredivisionist tegen de Chinees heeft aangespannen.

Door ANP - 5-1-2017, 5:40 (Update 5-1-2017, 5:40)

ADO Den Haag zegt het geld hard nodig hebben om het voortbestaan van de club niet in gevaar te brengen. De vereniging werd vorige maand onder verscherpt toezicht van de KNVB gesteld en moet voor februari een sluitende begroting overleggen om verdere sancties te voorkomen.

Opvallend was dat Wang Hui en zijn advocaten zich vorige week niet lieten zien toen de rechter het kort geding wilde behandelen. De Chinees verklaarde eerder al vijf miljoen euro in ADO Den Haag te hebben gestoken. Daarmee heeft hij naar eigen zeggen ruimschoots aan al zijn verplichtingen voldaan.

ADO en Wang Hui stonden vorige maand ook al lijnrecht tegenover elkaar voor de Ondernemingskamer, die de grootaandeelhouder op een zijspoor zette. De Chinees werd niet alleen tijdelijk geschorst als preses van de rvc. Hij moest ook al zijn aandelen overdragen aan een onafhankelijke beheerder.