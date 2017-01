Gudelj verruilt Ajax voor Tianjin TEDA

AMSTERDAM - Na Riechedly Bazoer verlaat ook Nemanja Gudelj Ajax. De middenvelder gaat in China aan de slag bij Tianjin TEDA F.C. Gudelj had bij Ajax nog een contract tot medio 2020, maar kwam (net als de VfL Wolfsburg vertrokken Bazoer) niet voor in de plannen van trainer Peter Bosz.

Door ANP - 5-1-2017, 18:13 (Update 5-1-2017, 18:13)

Gudelj was bezig aan zijn tweede seizoen bij de Amsterdamse club. Op 29 juli 2015 maakte hij zijn debuut in de uitwedstrijd tegen Rapid Wien (2-2) in de voorronde van de Champions League. Gudelj, die onder coach Frank de Boer wel veel voetbalde, kwam in anderhalf jaar tot 59 officiële duels voor Ajax. Daarin scoorde de Serviër zeven keer.