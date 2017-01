Coach Anastasiou verlaat trainingskamp Roda

ANP Coach Anastasiou verlaat trainingskamp Roda

FARO - Trainer Yannis Anastasiou van Roda JC heeft vrijdag het trainingskamp in Portugal verlaten. De Limburgse club geeft ernstige privé-omstandigheden op als reden. Volgens de regionale nieuwssite 1Limburg is de schoonvader van Anastasiou overleden en is hij afgereisd naar Griekenland om bij zijn familie te zijn.

Door ANP - 6-1-2017, 11:44 (Update 6-1-2017, 11:44)

Technisch directeur Ton Caanen neemt voorlopig de honneurs waar op het veld. Roda traint vrijdag en zaterdag nog in de Algarve en speelt zondagmiddag een wedstrijd tegen Estoril. Anastasiou keert zondagavond terug bij de selectie, aldus de eredivisieclub uit Kerkrade.