Koeman: transfers in januari lastig

ANP Koeman: transfers in januari lastig

LONDEN - Het is nog lang niet zeker dat Memphis Depay de rest van het seizoen voor Everton speelt. Hoewel de club van trainer Ronald Koeman hem graag wil overnemen van Manchester United, zijn de onderhandelingen alles behalve een formaliteit.

Door ANP - 6-1-2017, 12:40 (Update 6-1-2017, 12:40)

,,Transfers in januari worden steeds lastiger'', zei Koeman vrijdag. ,,Het is een spel tussen de koper en de verkoper. Soms is er snel overeenstemming, soms duurt het langer. Maar als een speler voor ons te duur is, dan houdt het gewoon op.''

Depay, oud-PSV'er en international van Oranje, komt bij Manchester United onder trainer José Mourinho nauwelijks aan spelen toe. Naar verluidt is Everton ook geïnteresseerd in Morgan Schneiderlin van ManU.