Vitesse kan niet scoren tegen Cambuur

ANP Vitesse kan niet scoren tegen Cambuur

ORIHUELA - Vitesse heeft de oefenwedstrijd tegen SC Cambuur vrijdag niet kunnen winnen. Het duel in het Spaanse Orihuela eindigde onbeslist: 0-0.

Door ANP - 6-1-2017, 20:32 (Update 6-1-2017, 20:32)

Beide ploegen speelden in een hoog tempo, waarbij Vitesse wat meer initiatief nam. Toch waren de kansen voor Cambuur. Marvin Peersman kopte na een hoekschop in de 41e minuut bijna raak, maar stuitte op aanvaller Ricky van Wolfswinkel van Vitesse, die de bal op zijn beurt van de eigen doellijn kopte. In de 77e minuut was Cambuur-invaller Tyrone Conraad dicht bij een treffer, maar Guram Kashia en doelman Eloy Room voorkwamen dat.

Achraf Akhamrane maakte twintig minuten voor tijd zijn debuut voor Cambuur, dat uitkomt in de Jupiler League.