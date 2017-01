Bosz hoopt dat Schöne bij Ajax blijft

ANP Bosz hoopt dat Schöne bij Ajax blijft

AMSTERDAM - Trainer Peter Bosz hoopt dat Lasse Schöne zijn aflopende contract bij Ajax verlengt. ,,Lasse doet het uitstekend en staat op een belangrijke positie. Hij doet het daar heel erg goed. Ik zou het geweldig vinden als hij erbij blijft", zei de oefenmeester zondag na afloop van een geslaagd trainingskamp in Portugal.

Door ANP - 8-1-2017, 18:29 (Update 8-1-2017, 18:29)

Met Schöne in de basis won Ajax zaterdag met opvallende cijfers van RB Leipzig (5-1), de nummer twee van de Bundesliga. ,,De eerste helft was bizar goed'', vond Bosz die Riechedly Bazoer en Nemanja Gudelj zag vertrekken in de winterstop. De trainer van Ajax heeft inmiddels van de clubleiding vernomen dat er ruimte is om nog een buitenspeler aan te trekken. ,,Maar dan moet het wel een echte versterking zijn'', zei hij. ,,En dat is soms moeilijk halverwege het seizoen.''

Ajax hervat de competitie volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.