ANP Marokko mist ook Boufal op Afrika Cup

AL AIN - De Marokkaanse voetbalploeg wordt in de aanloop naar het toernooi om de Afrika Cup geteisterd door blessures. Na Younès Belhanda, Oussama Tannane en Nordin Amrabat is ook Sofiane Boufal afgehaakt. De aanvallende middenvelder van de Engelse club Southampton moet vanwege een blessure terug naar huis.

Door ANP - 9-1-2017, 8:15 (Update 9-1-2017, 8:15)

Marokko bereidt zich in de Verenigde Arabische Emiraten voor op de Afrika Cup in Gabon, die komend weekeinde begint. De ploeg van bondscoach Hervé Renard, met middenvelder Karim El Ahmadi van Feyenoord in de gelederen, opent het toernooi volgende week maandag tegen Congo. Renard heeft Hakim Ziyech van Ajax gepasseerd voor de Afrika Cup.