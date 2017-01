NAC plukt verdediger N'Toko weg bij Cambuur

BREDA - NAC Breda heeft zich maandag versterkt met verdediger Chiró N'Toko. De 28-jarige N'Toko, uit de Democratische Republiek Congo, komt over van SC Cambuur. De fysiek sterke verdediger verbond zich voor anderhalf jaar aan de club uit Breda.

Door ANP - 9-1-2017, 10:14 (Update 9-1-2017, 10:14)

N'Toko verhuisde afgelopen zomer van FC Eindhoven naar Cambuur. De verdediger, die eerder bij ADO Den Haag speelde, was toen ook al in beeld bij NAC. De verdediger speelde dertien wedstrijden in de Jupiler League voor de Friese club, maar raakte door een blessure uit beeld. Andere spelers grepen in de tussentijd hun kans, waardoor Cambuur openstond voor een vertrek van N'Toko. NAC kon de Congolees, die een Belgisch paspoort heeft, daardoor alsnog aantrekken.

N'Toko is de eerste aanwinst voor de nieuwe trainer Stijn Vreven. NAC staat halverwege het seizoen op de achtste plaats in de Jupiler League.