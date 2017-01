Zlatan wint rechtszaak om dopingbeschuldiging

STOCKHOLM - Zlatan Ibrahimovic heeft de rechtszaak gewonnen die hij had aangespannen tegen Ulf Karlsson, de voormalige bondscoach van de nationale atletiekploeg van Zweden. Karlsson suggereerde vorig jaar dat Ibrahimovic verboden middelen had gebruikt tijdens diens periode bij Juventus. Een Zweedse rechter veroordeelde de oud-sportarts maandag vanwege smaad tot een boete van zo'n 2500 euro.

Door ANP - 9-1-2017, 12:59 (Update 9-1-2017, 12:59)

Karlsson deed zijn gewraakte uitspraken tijdens een paneldiscussie. Hij wees toen op het snel veranderende lichaam van Ibrahimovic nadat zijn landgenoot in 2004 van Ajax was overgestapt naar Juventus. Volgens de sportarts won de spits binnen zes maanden zo'n 10 kilo aan spiermassa. ,,Ik denk dat hij doping heeft gebruikt'', zei Karlsson. Hij bood later excuses aan, maar het weerhield Ibrahimovic er niet van naar de rechter te stappen. Karlsson moest zich afgelopen maand verantwoorden in de rechtszaal.