Maradona pleit voor uitbreiding WK

ZÜRICH - Diego Maradona staat volledig achter het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om het deelnemersveld van het WK voetbal fors uit te breiden. Het bestuur van de mondiale bond neemt daar dinsdag in Zürich een besluit over. Infantino wil toe naar een WK met 48 landen, maar ook uitbreiding naar veertig landen is een optie. Aan de komende twee WK's, in 2018 en 2022, doen nog 32 landen mee.

Door ANP - 9-1-2017, 14:04 (Update 9-1-2017, 14:04)

,,Ik vind het een geweldig idee van Gianni'', zei Maradona maandag in Zürich, waar hij samen met Infantino en andere prominenten een potje voetbalde naast het FIFA-kantoor. ,,Het biedt kansen aan landen die normaal gesproken aan de kwalificatie beginnen in de wetenschap dat ze het WK toch niet halen. Dit geeft ieder land de kans om te dromen van WK-deelname en het vernieuwt de passie voor het voetbal.''

De Argentijnse voetbalicoon fungeert sinds vorig jaar als een soort adviseur van Infantino.