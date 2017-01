Cillessen hervat training bij Barcelona

ANP Cillessen hervat training bij Barcelona

BARCELONA - Doelman Jasper Cillessen heeft maandag de training hervat bij FC Barcelona. De Gelderlander sloot weer voorzichtig aan bij de selectie van trainer Luis Enrique nadat hij een tijdje aan de kant had gestaan met een kuitblessure. Cillessen liep die kwetsuur eind december op, vlak voordat hij zich na een korte vakantie weer in Catalonië moest melden.

Door ANP - 9-1-2017, 14:27 (Update 9-1-2017, 14:27)

De dertigvoudig international van Oranje liep daardoor de kans op speeltijd mis. Cillessen moet zich in zijn eerste seizoen bij Barcelona tevreden stellen met optredens in het bekertoernooi. Met Marc-André ter Stegen, de eerste keus van Luis Enrique onder de lat, verloor de Catalaanse club vorige week het eerste duel met Athletic Bilbao in de achtste finales van de Copa del Rey (2-1). Woensdag volgt de return in Camp Nou. Die wedstrijd komt nog te vroeg voor Cillessen, die volgens de medische staf ,,aan de beterende hand'' is.