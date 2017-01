Spits Crouch langer bij Stoke City

ANP Spits Crouch langer bij Stoke City

STOKE-ON-TRENT - Aanvaller Peter Crouch blijft een jaar langer bij Stoke City. Dat heeft de huidige nummer elf van de Premier League maandag bekendgemaakt. Crouch had een contract tot het einde van het lopende seizoen, maar tekende bij tot de zomer van 2018.

Door ANP - 9-1-2017, 18:56 (Update 9-1-2017, 18:56)

Crouch tekende in de zomer van 2011 voor Stoke en scoorde sindsdien 49 keer in 186 optredens. De bijna 36-jarige aanvaller vond onder meer in de laatste twee competitiewedstrijden het net. In totaal scoorde hij 98 keer in de Premier League.

Voor hij bij Stoke terechtkwam, speelde de lange oud-international onder meer bij Aston Villa, Southampton, Liverpool, Portsmouth en Tottenham Hotspur.