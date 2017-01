FIFA breidt WK uit naar 48 landen

ZÜRICH - Aan het WK voetbal gaan vanaf 2026 liefst 48 landen meedoen. Het bestuur van de mondiale federatie FIFA stemde dinsdag voor uitbreiding van 32 naar 48 landen. De leden van de zogeheten council gingen unaniem akkoord met het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om het deelnemersveld uit te breiden naar 48 landen, die verdeeld worden over zestien groepen van drie.

Door ANP - 10-1-2017, 10:53 (Update 10-1-2017, 11:02)

Aan de komende twee WK's, volgend jaar in Rusland en in 2022 in Qatar, doen 'gewoon' nog 32 landen mee. Uitbreiding van het WK was een prominente verkiezingsbelofte van Infantino, sinds vorig jaar voorzitter van de FIFA.

De opvolger van Sepp Blatter wil dat 'kleine' landen meer kans maken op deelname aan het mondiale toernooi. Het plan van Infantino viel slecht bij de Europese clubs, die verenigd zijn in de ECA. Zij vinden het aantal wedstrijden dat jaarlijks wordt gespeeld ,,onacceptabel'' hoog en spraken zich daarom uit tegen uitbreiding. Het FIFA-bestuur had dinsdag echter weinig tijd nodig om unaniem akkoord te gaan.

Over de exacte opzet van het uitgebreide WK wordt nog vergaderd. Vermoedelijk gaan de nummers één en twee van iedere groep door naar de knock-outfase, die dan dus met 32 in plaats van de gebruikelijke zestien landen wordt gespeeld. Het betekent dat het aantal wedstrijden op het WK van 64 naar 80 gaat. Naar schatting levert uitbreiding van het deelnemersveld de FIFA ongeveer een miljard euro extra aan inkomsten op.