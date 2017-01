Ödegaard wil zich laten zien bij Heerenveen

HEERENVEEN - Martin Ödegaard ziet in sc Heerenveen de juiste club om zich verder te ontwikkelen. De Friese club huurt de achttienjarige Noor voor anderhalf jaar van Real Madrid, waarbij het toptalent geen uitzicht had op speeltijd in het eerste elftal. ,,Dit is een goede kans om mijn kwaliteiten te laten zien'', zei Ödegaard dinsdag tijdens zijn presentatie in het Abe Lenstra-stadion.

Door ANP - 10-1-2017, 12:04 (Update 10-1-2017, 12:04)

Technisch manager Gerry Hamstra zat vol trots naast zijn aanwinst. ,,Zulke buitenkansjes mag je niet laten liggen'', zei Hamstra. ,,Eén van de grootste talenten uit Europa gaat voor anderhalf jaar bij ons spelen, dat is een grote kans voor Heerenveen.''

Algemeen directeur Luuc Eisenga was eveneens verguld met het binnenhalen van de Noorse international. ,,Heerenveen is een bijzondere club en daar gebeuren soms bijzondere dingen. Vandaag is zo'n moment.''