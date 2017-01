Voetbalclubs: uitbreiding WK politiek besluit

ANP Voetbalclubs: uitbreiding WK politiek besluit

NYON - De Europese voetbalclubs die zich hebben verenigd in de ECA vinden de uitbreiding van het WK ,,een politiek besluit''. Dat meldde de ECA in een verklaring, enkele uren nadat het bestuur van de FIFA akkoord was gegaan met het plan van voorzitter Gianni Infantino om het WK vanaf 2026 uit te breiden van 32 naar 48 landen.

Door ANP - 10-1-2017, 14:10 (Update 10-1-2017, 14:10)

,,We zien de voordelen hier niet van'', schrijven de clubs. ,,De huidige opzet met 32 landen blijkt juist een perfecte formule. We zetten onze vraagtekens ook bij de snelheid waarmee dit is besloten, terwijl het nog negen jaar duurt voordat het kan worden ingevoerd. Deze beslissing is genomen op politieke in plaats van sportieve gronden en onder grote politieke druk, iets wat de ECA betreurt.''

De associatie van 220 clubs, waarvan acht uit Nederland, bespreekt de gevolgen tijdens de komende bestuursvergadering.