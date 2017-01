Löw vreest devaluatie WK met 48 landen

FRANKFURT - Bondscoach Joachim Löw van wereldkampioen Duitsland denkt dat uitbreiding van het WK de kwaliteit van het voetbal zeker niet ten goede komt. Hij verwees naar het afgelopen EK in Frankrijk, waaraan 24 in plaats van zestien landen mochten meedoen. ,,Dat droeg niet bij aan verbetering van de kwaliteit, integendeel zelfs. We hebben veel saaie wedstrijden gezien waarin ploegen zich vooral voor het eigen doel verschansten'', zei de Duitse bondscoach dinsdag.

Door ANP - 10-1-2017, 14:37 (Update 10-1-2017, 14:37)

Volgens Löw moet de huidige opzet van het WK met 32 landen in stand blijven. ,,Vanuit sportief oogpunt voegt uitbreiding van het deelnemersveld volgens mij niets toe, dat hebben we op het EK wel gezien. Het voetbal werd daardoor minder aantrekkelijk. We moeten niet doorslaan.''

Vanuit Schotland, dat in 1998 voor het laatst meedeed aan het WK, kwam wel een positieve reactie op het FIFA-besluit. ,,Meer fans vanuit de hele wereld kunnen hun land nu op een WK zien'', zei directeur Stewart Regan. ,,Wales, IJsland en Noord-Ierland hebben op het afgelopen EK wel aangetoond hoeveel invloed de kleinere landen kunnen hebben.''