FIFA: uitgebreid WK binnen dezelfde periode

ANP FIFA: uitgebreid WK binnen dezelfde periode

ZÜRICH - Het WK van 2026 telt weliswaar aanzienlijk meer deelnemers en wedstrijden, maar wordt toch ook 'gewoon' binnen een periode van 32 dagen gespeeld. Dat maakte het bestuur van wereldvoetbalbond FIFA dinsdag bekend, enkele uren nadat het al groen licht had gegeven voor uitbreiding van het WK naar 48 landen.

Door ANP - 10-1-2017, 15:08 (Update 10-1-2017, 15:37)

De 48 landen worden verdeeld over groepen van drie, waarbij de nummers één en twee doorgaan naar de knock-outfase. Die wordt gespeeld met 32 landen en dus komt er een ronde bij ten opzichte van de huidige WK-opzet. Volgens de FIFA is het competitieschema zo opgesteld dat deelnemende landen net zoveel rustdagen tussen de wedstrijden hebben als nu het geval is. Een land dat de finale haalt, speelt evenals in de huidige opzet zeven wedstrijden: twee in de groep en vijf in de knock-outrondes.

De komende twee WK's in Rusland (2018) en Qatar (2022) worden nog met 32 landen gespeeld. De FIFA kiest in mei 2020 het land dat het uitgebreide WK van 2026 mag organiseren.

21e eeuw

,,We zitten in de 21e eeuw en moeten het WK aanpassen aan de 21e eeuw'', zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino. ,,Voetbal is meer dan alleen Europa en Zuid-Amerika, voetbal is globaal geworden. Uitbreiding van het WK helpt bij de ontwikkeling. We geven meer landen de kans om deel te nemen. De voetbalkoorts die losbarst als een land zich kwalificeert voor het WK, is de best mogelijke promotie voor onze sport.''

Over het gerucht dat groepswedstrijden bij een gelijkspel beslist gaan worden met strafschoppen, wilde Infantino weinig kwijt. ,,We hebben nog uitgebreid de tijd om daar over na te denken. Zulke dingen beslissen we pas een paar jaar voor het toernooi.''