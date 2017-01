Bayern verhuurt Badstuber aan Schalke

ANP Bayern verhuurt Badstuber aan Schalke

MÜNCHEN - Holger Badstuber verdedigt de rest van het seizoen de kleuren van Schalke 04. De 27-jarige centrale verdediger wordt door zijn club Bayern München aan de concurrent uit Gelsenkirchen verhuurd.

Door ANP - 10-1-2017, 17:59 (Update 10-1-2017, 17:59)

Badstuber moet nog wel medisch worden gekeurd bij Schalke. De verdediger heeft de laatste seizoenen veel pech met blessures. Zo miste hij deze zomer het EK in Frankrijk door een breukje in zijn enkel. Onder trainer Carlo Ancelotti kan hij bovendien niet altijd op een basisplaats rekenen.

,,Holger is een verdienstelijk speler'', zegt Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. ,,Hij was vaak geblesseerd, maar nu is hij weer fit en wil meer spelen. Daarom heeft hij ons gevraagd aan Schalke verhuurd te worden.''