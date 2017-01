Manchester United klopt Hull in League Cup

MANCHESTER - Manchester United heeft dinsdag een flinke stap gezet richting de finale van de League Cup. In de eerste wedstrijd van de halve finale werd Hull City met 2-0 verslagen. De return in Hull is over zestien dagen.

Door ANP - 10-1-2017, 23:10 (Update 10-1-2017, 23:10)

Manchester trad aan zonder de ziekige Zlatan Ibrahimovic, maar met Paul Pogba en Ander Herrera die afgelopen zaterdag in de FA Cup-wedstrijd tegen Reading rust kregen. De thuisclub had een helft lang moeite met Hull, maar tien minuten na rust viel dan toch de 1-0. Juan Mata liep een voorzet van Henrikh Mkhitaryan binnen.

Daarna had United de wedstrijd onder controle, maar het duurde lang voor de marge werd uitgebreid. Marouane Fellaini kopte twee minuten voor tijd de 2-0 binnen. Daarna was er nog een grote kans voor Anthony Martial, maar die werd door doelman Eldin Jakupovic uit het doel geranseld.