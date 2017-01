'Feyenoordmuseum kleiner maar interactiever'

ANP 'Feyenoordmuseum kleiner maar interactiever'

ROTTERDAM - Anderhalf jaar lang was het museum dicht, maar vanaf volgende week kunnen supporters van Feyenoord weer een tocht maken door de geschiedenis van de club. Niet meer in het Maasgebouw, maar aan de andere kant van stadion De Kuip, aan de Olympiazijde.

Door ANP - 11-1-2017, 14:54 (Update 11-1-2017, 14:54)

,,Er is veel veranderd'', zegt Ton Strooband, bestuurslid van de Stichting Feyenoord Museum, een museum dat bij de bouw was gebaseerd op voetbalmusea van Liverpool, Manchester United en het National Football Museum of England. ,,Qua ruimte hebben we wat ingeleverd. Dus we hebben wat moeten snijden in de voorwerpen.''

De collectie van Feyenoord bestaat uit ongeveer 3000 attributen. De topstukken zijn straks te zien in het nieuwe onderkomen, bij de authentieke ingang van De Kuip. Het museum is op de nieuwe plek alleen nog te bezoeken in combinatie met een rondleiding. Strooband: ,,De meest bijzondere attributen zullen straks te zien zijn. Bekers, shirts maar ook programmablaadjes bijvoorbeeld. Het wordt een reis door de tijd.'' De historie van Feyenoord komt in het nieuwe museum tot leven aan de hand van vijf thema’s en een tijdlijn. Uiteraard is de Europa Cup I uit 1970 straks ook weer te bewonderen. Vanwege de verbouwing stond de belangrijkste Europes prijs voor clubteams tijdelijk in Museum Rotterdam, in het centrum van de stad.

Het museum is ook interactiever geworden, meldt Strooband. Zo kunnen bezoekers hun favoriete Feyenoordopstelling aller tijden maken. Ook is het geluid te horen dat spelers vroeger hoorden wanneer ze vanuit de kleedkamer naar het veld liepen.

Oud-speler Peter Houtman heropent het museum vrijdag. Vanaf volgende week woensdag is het museum ook weer te bezoeken.