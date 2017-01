Messi schiet Barcelona naar kwartfinale

BARCELONA - Met pijn en moeite heeft Barcelona zich woensdagavond bij de laatste acht van het Spaanse bekertoernooi geschaard. De kampioen van Spanje boekte voor eigen publiek een zwaarbevochten zege op Athletic Bilbao (3-1).

Door ANP - 11-1-2017, 23:14 (Update 11-1-2017, 23:14)

Barcelona kon de eerste zege van het nieuwe kalenderjaar goed gebruiken. De club verloor vorige week niet alleen het eerste bekerduel met Athletic Bilbao in de achtste finales (2-1). Het elftal van trainer Luis Enrique kwam zondag in de competitie ook niet verder dan een gelijkspel tegen Villarreal (1-1). Daardoor is de achterstand op koploper Real Madrid al opgelopen tot acht verliespunten. De bevrijdende derde treffer van het duel met Athletic Bilbao kwam in de slotfase van de voet van Lionel Messi, die voor de derde wedstrijd op rij een vrije trap benutte.