Ook beeldscherm op veld voor scheidsrechter

ZEIST - De Nederlandse voetbalbond zet een volgende stap in de video-arbitrage. Ook de scheidsrechter krijgt een beeldscherm. Hij kan aan de zijlijn een beslissing van de videoreferee bekijken, meldde de KNVB donderdag.

Door ANP - 12-1-2017, 12:08 (Update 12-1-2017, 12:25)

De zogeheten 'on field review' beleeft zijn primeur op de Nederlandse velden tijdens de kwartfinales van de KNVB-beker later deze maand. De eerste is FC Volendam tegen Sparta Rotterdam op dinsdag 24 januari.

,,Dit is opnieuw een stap voor de video-arbitrage'', aldus Gijs de Jong, directeur operationele zaken van de KNVB. ,,De FIFA heeft ons gevraagd om ook dit element aan onze livetest met de videoscheidsrechter toe te voegen.''

Bekertoernooi

De KNVB maakte deze voetbaljaargang al gebruik van de videoscheidsrechter in het bekertoernooi. Deze zit in een wagen met camera's buiten het stadion en kan de leidsman op het veld ondersteunen bij wedstrijdbepalende spelsituaties.

,,Het voordeel van de 'on field review’ is dat de scheidsrechter er, als hoofdverantwoordelijke op het veld, zeker van kan zijn dat de beslissing van zijn videoassistent juist is. Het idee is dat dit ook helpt bij de acceptatie van een beslissing door spelers en trainers'', licht De Jong toe.

Bij het WK voor clubs in Japan in december werd al getest met het beeldscherm voor de arbiter op het veld. Tijdens de halve finale tussen Atlético Nacional en Kashima Antlers adviseerde videoreferee Danny Makkelie een strafschop te geven aan Kashima Antlers, waarna scheidsrechter Viktor Kassai na het bekijken van de beelden aan de zijlijn besloot de Nederlander te volgen.