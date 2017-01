Chirivella en Manu in basis bij Go Ahead

DEVENTER - Pedro Chirivella en Elvis Manu debuteren vrijdagavond voor Go Ahead Eagles. Beide huurlingen staan bij de hervatting van de competitie tegen AZ in het basiselftal van de Deventenaren, zo liet trainer Hans de Koning vrijdag weten.

Door ANP - 12-1-2017, 14:05 (Update 12-1-2017, 14:05)

De negentienjarige Chirivella is op huurbasis overgenomen van Liverpool. De Spaanse middenvelder speelt sinds 2013 voor de Engelse club, waar hij nog een contract heeft tot 2020.

Oud-Feyenoordaanvaller Manu is in de winterstop overgekomen van het Engelse Brighton & Hove Albion. Hij moet voor doelpunten gaan zorgen voor Go Ahead Eagles, dat halverwege de competitie op de laatste plaats staat met twaalf punten. Go Ahead scoorde in de eerste zeventien wedstrijden veertien keer.

Go Ahead Eagles mist tegen AZ de geblesseerden Lars Lambooij en Chris David. Ook Tom Daemen nog niet inzetbaar. De middenvelder is op de weg terug na een bovenbeenblessure.