Oud-bondscoach Taylor van Engeland overleden

LONDEN - Graham Taylor is op 72-jarige leeftijd overleden.

Door ANP - 12-1-2017, 14:58 (Update 12-1-2017, 15:13)

Dat melden Britse media donderdag. Taylor was van juli 1990 tot november 1993 bondscoach van de Engelse voetbalploeg. Op het Europees kampioenschap van 1992 in Zweden kwam Engeland onder zijn leiding niet verder dan de groepsfase.

Taylor was zowel bij Watford als Aston Villa in twee periodes hoofdtrainer. Bij Watford had de oud-prof de leiding van 1977 tot 1987 en van 1996 tot 2001, en bij Aston Villa werkte Taylor van 1987 tot 1990 en van 2002 tot 2003. Aston Villa was ook de laatste club waar Taylor als trainer werkte.

Zelf voetbalde de voormalige bondscoach bij Grimsby Town en Lincoln City. Van 2009 tot 2012 was Taylor voorzitter van Watford.