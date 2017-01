Benzema schenkt Real Madrid record

SEVILLA - Real Madrid heeft donderdagavond met een heerlijk gevoel de kwartfinales bereikt van het Spaanse bekertoernooi. De mondiale en Europese kampioen kon na de ruime thuiszege vorige week tegen Sevilla (3-0) al weinig meer gebeuren. De return in Sevilla leverde dankzij een gelijkmaker in de extra tijd van invaller Karim Benzema een spectaculair gelijkspel op (3-3). Daardoor verlengde de 'Koninklijke' alsnog de ongeslagen reeks tot veertig duels (in alle competities).

Door ANP - 12-1-2017, 23:26 (Update 12-1-2017, 23:26)

Real Madrid kreeg met die lange serie zonder nederlaag een prestigieus record in Spanje alleen in bezit. Barcelona bleef vorig seizoen 39 wedstrijden zonder nederlaag. Beide rivalen deelden dat record na de zege van Real Madrid op Granada afgelopen zaterdag (5-0).