ANP 'Roten Bullen' halen Frans toptalent

LEIPZIG - RB Leipzig heeft het Franse toptalent Dayot Upamecano ingelijfd. De achttienjarige verdediger komt over van de Oostenrijkse club Red Bull Salzburg. De 'Roten Bullen', de verrassende nummer twee in de Duitse Bundesliga, meldden vrijdag dat Upamecano heeft getekend tot juni 2021. De transfersom is niet bekend, maar volgens het voetbalmagazine Kicker heeft RB Leipzig 10 miljoen euro betaald.

Door ANP - 13-1-2017, 13:05 (Update 13-1-2017, 13:05)

De Franse jongeling stond in de belangstelling van vele grote clubs, maar koos voor de club uit Leipzig, die vanwege hoofdsponsor Red Bull nauwe contacten onderhoudt met de club uit Salzburg. ,,Zeer verheugd dat Dayot ondanks talrijke aanbiedingen van internationale topclubs kiest voor ons. We zien in hem een kwalitatieve versterking'', aldus technisch directeur Ralf Rangnick.