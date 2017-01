Fortuna legt 'buitenkansje' Ars vast

ANP Fortuna legt 'buitenkansje' Ars vast

SITTARD - Fortuna Sittard heeft vrijdag Sjoerd Ars vastgelegd. De spits heeft een contract getekend bij de club uit de Jupiler League tot het einde van dit seizoen. Ars komt over van de Hongaarse club Haladas.

Door ANP - 13-1-2017, 13:36 (Update 13-1-2017, 13:36)

De 32-jarige Ars versleet al heel wat clubs, ook in het buitenland. Hij speelde in Bulgarije, China en Turkije, alvorens in 2014 terug te keren in het Nederlandse betaald voetbal bij NEC. Daarna kwam Ars ook nog een seizoen uit voor NAC Breda.

,,Ars is in de Jupiler League altijd een garantie voor goals geweest'', zegt grootaandeelhouder Isitan Gün op de website van de club uit Sittard. ,,Bij zijn laatste clubs in Nederland, NAC en NEC, heeft hij met zijn doelpunten een doorslaggevend aandeel in de sportieve successen gehad. Voor Fortuna is het kunnen aantrekken van een trefzekere, ervaren spits als Sjoerd absoluut een enorme buitenkans.''