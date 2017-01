Hull City maanden zonder Henriksen

HULL - Hull City kan de komende drie maanden geen beroep doen op Markus Henriksen. De Noorse middenvelder, die door AZ aan de club uit de Premier League wordt verhuurd, heeft een blessure aan een schouder opgelopen. Henriksen liep de kwetsuur dinsdag op in de eerste wedstrijd van de halve finale van de League Cup. Manchester United was in dat duel met 2-0 te sterk. De return in Hull is over dertien dagen.

Door ANP - 13-1-2017, 14:28 (Update 13-1-2017, 14:28)

Om de klap op het middenveld op te vangen, heeft Hull vrijdag twee nieuwe spelers aangetrokken. De Senegalese aanvaller Oumar Niasse komt op huurbasis over van Everton en maakt bij Hull het seizoen af. De hekkensluiter van de Premier League heeft ook de Braziliaanse middenvelder Evandro van FC Porto aangetrokken. Evandro tekende een contract voor 2,5 jaar. De hoogte van de transfer is niet bekendgemaakt.